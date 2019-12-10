ضاحي خلفان: قطر تفتعل الأزمة الخليجية لغايات الشراكة مع إسرائيل

نايف السالم(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن القيادة القطرية لم تفتعل الأزمة الخليجية إلا لأهداف استراتيجية خاصة بالشراكة مع إسرائيل.

وقال ضاحي خلفان : «تتخوف قطر من المصالحة الخليجية فهي لا تضمن نتائج عودتها الى البيت الخليجي، تخشى أن يؤثر ذلك على معارضي سياسة تميم فيتم استغلالهم، هذه إحدى سيناريوهات الممانعة».

وأضاف: «في تصوري القيادة القطرية لم تفتعل الأزمة الخليجية إلا لغايات استراتيجية بشراكة مع إسرائيل، من أجل استمرار العبث بالمنطقة العربية عموما».

وتابع: «كنا فعلا نتمنى انقشاع الضبابية في العلاقات الخليجية الخليجية التي صنعتها الدوحة، لكن هذا لن يحدث للأسف».

وأردف: «كان المواطن الخليجي يظن أن تميم بيفرحهم بالاستجابة لنداء إخوانه بالمصالحة لكن أبت عقلية القيادة القطرية إلا الضرب عرض الحائط بأحلام أبناء الخليج العربي، ربما أن إيران ايضا لا ترغب في ذلك».