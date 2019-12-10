عجوز إيرانية تضطر لسرقة كيس أرز بالتزامن مع جنون ارتفاع الأسعار

طهران(صدى):

بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تزايدت عمليات السرقة في المتاجر؛ بحثًا عن لقمة العيش التي أصبح من النادر الحصول عليها.

وقال مدير أحد المتاجر الإيرانية: «قمنا بزيادة عدد موظفي الأمن وكاميرات المراقبة في الفروع، إلا أننا مازلنا لم نتمكن من السيطرة على الظاهرة بسبب سرقة البضائع الصغيرة».

وأضاف: « حسب ما شاهدنا من عمليات السرقة التي حدثت في هذه المتاجر، فإن معظم هؤلاء اللصوص أشخاص عاديون غير قادرين على توفير متطلباتهم المعيشية واليومية».

وبررت امرأة عجوز سرقتها لكيس أرز من أحد المتاجر، قائلة: « أنا أصلي، ولكن ذلك اليوم دخلت المتجر وسرقت كيس أرز، لم يكن لدينا أرز لمدة شهرين ولم أتمكن من شرائه».

وارتفعت الأسعار بشكل جنونب في إيران، تزامناً مع تصاعد موجة الاحتجاجات العامة في البلاد.