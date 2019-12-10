مدافع بيروفي يضع محترف الهلال في الوصافة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير أن محترف الهلال أندريه كاريلو كان هو أغلى لاعب في بيرو، لكنه تراجع للمركز الثاني بسبب المدافع لويس أبرام الذي يعيش حالة من التألق في فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وقالت التقارير: ” يواصل لويس أبرام تطوير مستواه من خلال قميص فيليز سارسفيلد في الدوري الأرجنتيني، وقد أصبح أيضًا جزءًا أساسيًا من المنتخب البيروفي.

وذكرت التقارير: ” شهد شهر أغسطس الماضي نمواً كبيراً للاعب عندما وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين دولار ، لكنه تجاوز هذه المرة رقمه القياسي لتصل قيمته السوقية إلى 9.5 مليون دولار ، وهو رقم يتجاوز أندريه كاريلو محترف الهلال، الذي كان الأكثر ارتفاعا في هذا المجال “.