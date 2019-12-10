حاضنة الرياضة السعودية تقيم جلسات رياضية تقنية بمناسبة يوم المرأة العالمي لريادة الأعمال

حسين العلي(صدى):

ضمن مبادرات حاضنة الرياضة السعودية (Saudi Sport Hub) انطلقت يوم الخميس 8 ربيع الآخر 1441هـ، 5 ديسمبر 2019م “الجلسات الرياضية التقنية في يوم المرأة العالمي لريادة الأعمال”.

حيث احتضنت شركة وادي مكة في محافظة مكة المكرمة، نخبة من رائدات الأعمال والمهتمات في المجال الرياضي، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجههن.

وهدفت الجلسات بقيادة مستشارة التعليم وريادة الأعمال د. تغريد السراج، إلى تمكين سيدات الأعمال، وإبراز الدور المهم الذي يقمن به في المملكة.

وسُلط الضوء في الجلسة الحوارية الأولى على “تمكين المرأة في ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها”، بمشاركة كل من المتحدثات: وكيلة معهد الإبداع وريادة الأعمال د. نجوى سمرقندي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال سارة العابد.

وأشارت سمرقندي إلى أن المعهد يقدم الدعم لمشاريع تخرج الطلبة، بحيث يصبح الطالب أو الطالبة مشروع مستدام بعد التخرج.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع “تأثير ريادة الأعمال على الاقتصاد الرياضي ودور المرأة فيه”، وشارك فيها كل من: الرئيس التنفيذي لشركة فريسو الرياضية براء لحيد، و د. رزان عرقسوس لاعبة في الاتحاد السعودي للبولينغ، كما شارك في الجلسة وكيلة الأنشطة والتدريب الطلابي بجامعة أم القرى د. نهلاء حريري.

وأشارت عرقسوس إلى أنه وبسبب زيادة الوعي الحاصل في مجال الرياضة أخيرا، فإنه أصبح لدى الأسر المنتجة فرصة بأن تتوجه نحو إنتاج أغذية صحية للرياضيين.

وفي ختام الجلسات كرمت د. تغريد السراج المتحدثات المشاركات.