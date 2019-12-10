البريميرلج يستعد لعمل تغيير تاريخي في القوانين

طلال الغامدي(صدى):

تستعد رابطة البريميرلج، إلى إقامة تغييرات جديدة في القوانين خلال الموسم المقبل، خاصة بعد دخول تقنية الفيديو VAR في المباريات.

وتعمل البريميرلج على السماح بإجراء تبديل اضطراري في حالة إصابات الرأس أو نوبات الإغماء التي تُلازم اللاعبين أثناء المباريات، وذلك بالتنسيق مع نخبة من الأطباء المتخصيين في إصابات الملاعب؛ لتحديد الحاجة لإجراء تبديل من عدمه.

وتدرس الرابطة حاليًا خيارين لتطبيق هذا النظام، الأول سيعتمد على إخراج اللاعب من الملعب وعدم السماح له باستكمال المباراة، بينما يشبه الخيار الثاني ” نظام مباريات الرجبي ” والذي يعتمد على إدخال اللاعب لغرف الملابس وإجراء فحص طبي على الرأس يتراوح بين 10_15 دقيقة، ويُستبدل اللاعب بآخر مؤقتًا على أن يدخل اللاعب المصاب مجددًا في حال السماح له من قبل الأطباء.

وواجه البريميرلج العديد من الانتقادات خلال الموسم الماضي؛ لسماحه للاعبين المصابين في الرأس بالدخول للملعب مرة أخرى واستكمال المباريات ما يُعرضهم للخطر.