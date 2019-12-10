«فيفا» يتذكر أول مونديال للأندية: النصر في المركز السادس

ماجد محمد(صدى):

تذكر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النسخة الأولى من نهائيات كأس العالم للأندية، حيث نشر تغريدة وضع من خلالها ترتيب الأندية الثمانية المشاركة في البطولة، والتي احتل فيها النصر المركز السادس.

وقال فيفا عبر ” تويتر ” :« حقائق حول كأس العالم الأولى، وترتيب الأندية»، ليسرد مراكز المشاركين، بحصول المستضيف حينها كورنثيانز البرازيلي على اللقب والمركز الأول، ومواطنه فاسكو دي جاما وصيفاً له “.

وأضاف : فيما حل ثالثا فريق كلوب نيكاكسا المكسيكي، وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع، ومانشستر يونايتد الإنجليزي خامساً، ومن بعده النصر في المركز السادس، ثم الرجاء البيضاوي المغربي سابعاً، وأخيراً ملبورن الأسترالي في المرتبة الثامنة.