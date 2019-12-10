وظائف شاغرة بشركة سيمينس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

أوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو (الرياض)، مهندس كهرباء ومشروع (الرياض)، مدير تثبيت خطة السلامة- مشروع المترو (الرياض)، مستشار المطالبات- مشروع المترو (الرياض).

ومسؤول الاتصال- مشروع المترو (الرياض)، مدير الأعمال (للسعوديين/ الدمام)، مستشار أول الاتصالات (الدمام).

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