مدير جامعة الملك سعود يفتتح معرض الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

ريم عبدالعزيز(صدى):

‎رعى معالي مدير جامعة الملك ‎سعودالأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي ينظمه معهد اللغويات العربية بالشراكة مع وذلك كلية الصيدلة وكلية علوم الحاسب وذلك بإقامة معرضاً علميا ًكبيراً في بهو جامعة الملك سعود تحت عنوان ” اللغة العربية والذكاء الاصطناعي “، وافتتح معاليه المعرض .

وبحضورأصحاب السعادة وكلاء الجامعة وسعادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور سعد بن محمد القحطاني وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وقد شمل المعرض عدة أركان تناولت أحدث التقنيات التعليمية المستخدمة في ميدان اللغة العربية وتعليمها وعلى رأسها أجهزة الذكاء الاصطناعي والروبتات والبرامج الحاسوبية فائقة الجودة والسلاسل التعليمية والكتب والمؤلفات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد قام بالشرح في أركان المعرض أعضاء هيئة التدريس من القسمين الرجالي والنسائي، كما تضمن المعرض بعض الفعاليات الخفيفة مثل إلقاء القصائد الشعرية من طلاب معهد اللغويات العربية من متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، وكذلك بعض عروض البرامج والأفلام التسجيلية الوثائقية، هذا وتستمر أعمال المعرض لمدة يومين اعتباراً من اليوم الثلاثاء 13/4/1441ه – 10/12/2019م.