وحدة خدمات التوجيه والإرشاد بالمعهد الصناعي الثانوي تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أبها(صدى):

برعاية كريمة من سعادة رئيس مركز الفرشة الاستاذ علي بن جبران ال محسنة، وبحضور مدراء الدوائر الحكومية بمركز الفرشة، أقامت وحدة خدمات التوجيه والإرشاد بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالفرشة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم الاستماع لآيات من الذكر الحكيم، بعدها بدأ الحفل الخطابي بإلقاء مقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد قدمها مشرف وحدة الخدمات الارشادية الأستاذ سالم الهلالي.

ثم تم عرض انفوجرافيك عن الفساد بعنوان: (عزم وحزم ضد الفساد).

ثم ألقى مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالفرشة المهندس سلطان جابر القحطاني كلمة بهذه المناسبة، بين خلالها أن الفساد يقف حجر عثرة في وجه أي تقدم مأمول للاقتصاد والتنمية، وأن بلادنا ولله الحمد أدركت أنه لا مجال للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، إلا بعد الالتزام التام والحازم بمحاربة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته ، وأنها لن تتهاون أو تتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا، وأنها ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاما مع “رؤية المملكة 2030″، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.

بعد ذلك عرض فيلمين قصيرين، الفيلم الأول فيلم تعريفي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والفيلم الثاني فيلم قصير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

واختتمت فعاليات الاحتفال بندوة: (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، قدمها الدكتور راشد محمد آل سرار مدير قسم التوجيه والارشاد بإدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تحدث فيها عن مخاطر الفساد ودور المجتمع في مواجهته والحد منه وتعزيز النزاهة في الحياة العامة والعملية.

وفي ختام الحفل كرم سعادة رئيس مركز الفرشة الاستاذ علي بن جبران ال محسنة الدكتور راشد محمد آل سرار، مقدما شكره لإدارة ومنسوبي بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالفرشة، ومثمنا الجهود التي بذلت لإقامة هذه الاحتفالية.