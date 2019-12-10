أزمة قطر والقمة الخليجية.. جهود الكويت مستمرة والبيان الختامي لم يُشير إليها

الرياض(صدى):

أصدر عدد من المسؤولين، تصريحات بشأن أزمة قطر بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض.

وصدر البيان الختامي للقمة، مساء اليوم، دون أن يتطرق بأي إشارات مباشرة إلى أزمة قطر والتي مثّلها في القمة رئيس الوزراء القطري.

وصرّح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بأن «جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لحل الأزمة، مستمرة في هذا الإطار».

وأضاف: «الدول الأربع مستمرة في دعم جهود أمير الكويت، وحريصة على نجاحها، والأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، إن «لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد».

وفي كلمته بالقمة، قال أمير الكويت : «نشعر بارتیاح للخطوات الإیجابیة والبناءة التي تحققت في إطار جھودنا لطي صفحة الماضي».