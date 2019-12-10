تصميم تخيلي جديد لـ جاكوار F-Type SVR 2021

لندن(صدى):

تلقت سيارة جاكوار F-Type تحديثات رائعة مع تصميم أكثر سلاسة، وواجهة أمامية وخلفية جديدة، حيث حصلت F-Type R على محرك SVR الـ V8 بقوة 575 حصان.

وأظهر تصميم جاكوار F-Type SVR 2021 التخيلي من المصمم Aksyonov Nikita أنها تحتفظ بالكثير من شكل السيارة وخطوطها الناعمة، مع إضافات SVR البسيطة، مما يعزز مظهر الكوبيه بقوة عدوانية كافية لجذب العين الخبيرة، ولكن ليس بما يكفي لتبدو غريبة.

كما يتميز التصميم التخيلي أيضاً بالكثير من لمسات ألياف الكربون مع العتبات الجانبية والامامية، وفي الخلف، يوجد جناح خلفي هائل من ألياف الكربون مزود بعوادم رباعية هائلة أيضاً.