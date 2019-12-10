حلا شيحة ترد على علاقتها برجل أعمال مصري: «هاتولي الفيلا»

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن صمتها لترد على الشائعات المنتشرة خلال الفترة الماضية حول علاقتها برجل أعمال مصري شهير وتقديمه ” فيلا ” لها بمجمع سكني.

وتفاعلت ” حلا ” مع هذه الشائعات بسخرية شديدة، قائلة خلال حوار لها مع ET بالعربي ” هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو ” ، مؤكدة أنها تُفضل تجاهل الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وأضافت ” لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها، لذلك أُفضل عدم الرد وأحرص على تجاهل جميع الشائعات التي لا صحة لها، ولو هناك حاجة حقيقية بجد سأعلن عنها على الفور “.