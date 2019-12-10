تقلبات جوية على المملكة خلال اليومين القادمين

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من الخميس إلى الجمعة القادمين.

وتشير التوقعات، إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار على بعض المناطق، إذ أوضحت الهيئة أهم المحافظات المتأثرة وحالة الطقس عليها.

وأضافت: بحسب مخرجات النماذج العددية يتوقع بمشيئة الله تأثير حالة مطرية أخرى ابتداء من يوم الاحد (18/4/1441هـ الموافق 15/12/2019م) على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية).