علاقة «فيسبوك» تؤدي إلى اعتداء وحشي على فتاة عشرينية

واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي ” 19 عاماً ” على الاعتداء على صديقته البالغة من العمر 22 عاماً ، بوحشية داخل منزله وقام بحفر اسمه المختصر ” جاك ” على جبينها مستخدما سكينا حاداً ، بعدما أخبرته صديقته برغبتها في الانفصال عنه .

وكانت نشأت علاقة حب بين الشاب وصديقته لمدة 3 أسابيع، عقب تعارفهما عن طريق موقع ” فيسبوك ” ، وعندما أخبرته برغبتها في الافتراق عنه، انتابته نوبة غضب وقام بضربها بوحشية وعنف مهددا بحسبها في خزانة ملابسه حتى يقرر ماذا سيفعل بشأنها.

وأسفر الضرب العنيف عن حدوث 3 كسور في فك الفتاة وندبات في وجهها، ناهيك عن كلمة ” جاك ” التي رسمت على جبينها ، وفر هارباً ، فيما تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض عليه عقب وصول الفتاة للمستشفى وإبلاغها عن واقعة الاعتداء .