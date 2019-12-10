«الخارجية» تفتح باب التقديم إلى 30 وظيفة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الخارجية، باب التقديم إلى 30 وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية»؛ للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «مترجم لغة إنجليزية/ 16 وظيفة، مترجم لغة فرنسية/ 5 وظائف، مترجم لغة إسبانية/ وظيفتين، مترجم لغة ألمانية»

وأضافت «مترجم لغة إيطالية، مترجم لغة يابانية، مترجم لغة تركية، مترجم لغة عبرية، مترجم لغة روسية، ومترجم لغة صينية».

وتتمثل أبرز الشروط المؤهلات المطلوبة في أن يكون المتقدمين خريجو وخريجات الدرجة الجامعية «درجة البكالوريوس» في التخصصات التالية: «اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، اللغة اليابانية، اللغة التركية، اللغة العبرية».

كما يُشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، واجتياز الاختبار المهني «تقييم 1» المحدد للجامعيين «الرجال والنساء»، وتتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، على أن يتم دعوة أكثر من «متقدم/ــة» على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

وأضافت الوزارة أنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، لافتة إلى ان الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من «مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية».

كما أشارت إلى أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/ 04/ 1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الجمعة الموافق 23/ 04/ 1441هـ، عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية من هنا .

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