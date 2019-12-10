بالفيديو.. دكتورة خلود تتعرض للانتقاد بسبب ابنتها ليليان

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ، للانتقاد عقب نشرها مقطع فيديو وهي تضع الماكياج وفي حضنها طفلتها ليليان.

وظهرت الدكتورة خلود في الفيديو ، وهي تحمل فرشاة وتوزع البودرة على خديها، قبل أن تستعمل الفرشاة نفسها على على أنف الطفلة، قبل أن تقوم بإلعابها مركزة على عينيها للتأكيد أنهما تملكان نفس لون العينين.

وأثار الفيديو غضب العديد من المتابعين الذين وجدوا أنها أخطأت التصرف باستخدام الفرشاة على وجه منها لأنها تكون ممتلئة بالجراثيم.