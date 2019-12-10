بالفيديو.. مايا دياب تبكي أمام الكاميرا

بيروت(صدى):

أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب مواقع التواصل بعد انتشار مقطع جديد خلال مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وأوضحت في الفيديو سبب تأثرها وظهور الدموع في عينيها مؤكدة تبدو قوية لأن الحياة تتطلب ذلك ولأنها هذا ما تعلمته من خلالها.

وأضافت أنها تصبح ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببيتها، موضحة أنها تتعاطف مع الناس وتبدي استعدادها لمساعدتهم على حل مشاكلهم من دون أن تظهر ما تعانيه فعلاً.وتبين أن تأثرهاارتبط بتحدثها عن والدتها.