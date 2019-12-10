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باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو)

باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

أوضحت الباحثة الاجتماعية، غادة سالم، أن أصعب شيء يقوم الإنسان هو القيام بأمرين في نفس الوقت على أكمل وجه؛ لذلك فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن زوج المرأة العاملة يكون محظوظ عن غيره؛ لأنه لا يتعرض إلى المشاكل التي تختلقها الزوجة بسبب وقت فراغها وتفكيرها الزائد في الوقت الذي يعمل زوجها فيه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7580 ] نشر منذ 40 دقيقة

المرأة العاملة «كنز» ***!!!!!!!!!!!!!
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فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.**!!
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داخل المنزل ** وبهذه الأيام ما أعتقد أنه صحيح **!!!!
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خاصة بوجود الشغالة و الجوال ومواقع التواصل الأجتماعي **!!!! ( وجهة نظر ) ***!!!

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