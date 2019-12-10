باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو)
أوضحت الباحثة الاجتماعية، غادة سالم، أن أصعب شيء يقوم الإنسان هو القيام بأمرين في نفس الوقت على أكمل وجه؛ لذلك فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن زوج المرأة العاملة يكون محظوظ عن غيره؛ لأنه لا يتعرض إلى المشاكل التي تختلقها الزوجة بسبب وقت فراغها وتفكيرها الزائد في الوقت الذي يعمل زوجها فيه.
هل زوج المرأة العاملة أكثر سعادة من غيره من الأزواج؟#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/NbiNlojRnO
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2019
رااايق[ عدد التعليقات: 7580 ] نشر منذ 40 دقيقة
المرأة العاملة «كنز» ***!!!!!!!!!!!!!
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فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.**!!
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داخل المنزل ** وبهذه الأيام ما أعتقد أنه صحيح **!!!!
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خاصة بوجود الشغالة و الجوال ومواقع التواصل الأجتماعي **!!!! ( وجهة نظر ) ***!!!