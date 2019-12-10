إلزام شاب بدفع مبلغ مالي ضخم لفتاة أراد الزواج بها واختفى

خالد الظفيري(صدى):

صنع شاب فخ لفتاة بعد أن أوهمها بالزواج للحصول على مبلغ مالي وفر هاربًا، ليقع به في نهاية المطاف وتُلزمه المحكمة بدفع مبلغ مالي ضخم كتعويض.

وأصدرت محكمة التمييز في الكويت، حكمها ضد شاب بإلزامه دفع مبلغ 30 ألف دينار «99 ألف دولار» لإحدى الفتيات، وذلك بعد احتياله عليها وأخذ هذا المبلغ منها ووعدها كذِبًا بالزواج.

وعلى الفور، تقدمت الفتاة بشكوى ضد الشاب الذي أوهمها بالزواج وحصل منها على مبلغ مالي لافتتاح مشروعه الخاص لتمكنه من الزواج، لكنه هرب بمجرد حصوله على المبلغ، إذ قدمت المستندات والفواتير التي توثق كلامها للمحكمة، لصيدر الحق لصالحها.