برامج صحية تطوعية بمحافظة أحد المسارحة

جازان(صدى):

أطلقت صحة جازان عدداً من المبادرات التطوعية بمحافظة أحد المسارحة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع تحت شعار #تطوعي_صحة3.

كانت البداية بماراثون المشي تحت شعار صحتي في مشيي والذي انطلق عصر الجمعة بالحزام الغربي بالمحافظة بمشاركة مدير الحقوق العامة بمحافظة أحد المسارحة الأستاذ حسن بهلول مدخلي وممثلين لجميع الإدارات الحكومية وعدد كبير من أبناء المحافظة.

وسجل مستشفى أحد المسارحة العام حضوراً قوياً بجملة من المبادرات المتنوعة والشاملة في مهرجان المسارحة الترفيهي التي شارك بها زوار المهرجان وحظيت بإقبال كثيف إذ شملت جوانب صحية مختلفة لتصنع تكاملاً يستفيد منه الزائر.

وشملت المبادرات ركن الأمراض المزمنة، وركن التوعية بالمضادات الحيوية، وركن التغذية الصحية، وجناحاً خاصاً للتبرع بالدم.

كما شاركت إدارة شئون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي عبر عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة أحد المسارحة بمهرجان المسارحة الترفيهي ضمن برنامج #تطوعي_صحة3 مقدمة عدداً من الخدمات الصحية لزوار المهرجان عبر عدد من الأركان التي تقدم خدمة التطعيم ضد الانفلونزا، وفحص السكري، وفحص الالتهاب الكبدي سي، ومبادرة مكافحة التدخين، ومبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال، وركن أسر الشهداء والذي يختص بخدمة ذوي الشهداء عرفاناً بالتضحيات التي قدمها شهداء الواجب للوطن.

وأوضح ممثل الشراكة المجتمعية بمستشفى أحد المسارحة العام الأستاذ فهد بن قاسم خبراني أن مشاركة المستشفى في اليوم العالمي للتطوع شملت مبادرات داخلية بالمستشفى وأخرى خارجية بلغت 16 مبادرة وشارك في تنفيذها 40 متطوعاً واستفاد منها 1500 فرد، وكانت نقطة الانطلاق من مهرجان المسارحة الترفيهي للاستفادة من الإقبال الكثيف من الزوار للاستمتاع بفعاليات المهرجان.

وأضاف الخبراني هناك عدة مبادرات سيتم تفعيلها داخل مستشفى أحد المسارحة العام ومنها مبادرة الرعاية المنزلية حيث يقوم فريق الطب المنزلي بالمستشفى بزيارة المرضى في منازلهم يومي الجمعة والسبت، ومبادرة العناية بالأسنان للمرضى المنومين، ومبادرة مرافقة مريض منوم حيث يقوم متطوعون بمرافقة مرضى منومين بالمستشفى ليس لهم مرافقين، وأيضاً مبادرة أنا في خدمتك ويقوم المتطوعون باستقبال المريض فور دخوله المستشفى واصطحابه للتنقل معه في رحلته العلاجية تسهيلاً لإجراءاته، واختصاراً لوقته، وحفاظاً على صحته وجهده، وابتغاءً للأجر والثواب.

وفي إطار التعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي تم عقد برنامج تدريبي معتمد بثانوية الأحد تحت مسمى برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية وحصل فيها 27 متدرباً على شهادة مسعف أولي معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي بعد اجتيازهم للاختبارات النظرية والعملية.

ولأهمية الرياضة والأنشطة البدنية وفوائدها الجمة على الصحة ومساهمتها في الوقاية من الأمراض فقد تم استئجار ملعب وتنظيم مباراة خيرية للتوعية والتذكير بأهمية النشاط البدني الذي يعد نقصه سبباً للإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وداء السكري وغيرها من الأمراض.

هذا وتعمل وزارة الصحة على نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي؛ من خلال قيام الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، بتنفيذ مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي وتغطي احتياجًا صحيًّا.

ويعد اليوم العالمي للتطوع احتفالية عالمية سنوية توافق الـــــ 5 من ديسمبر من كل عام منذ عام 1985 بهدف شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.