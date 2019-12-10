وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين بالرياض والمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، باب التقديم إلى عدة وظائف فنية وإدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مشغل معدات أرضية للرجال في المدينة المنورة “.

وأضافت ” سائق في ساحة المطار (للرجال/ المدينة المنورة)، وكيل خدمات عملاء (للنساء/ الرياض) “.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي

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