افرازات بداية الحمل وطرق علاجها

أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من النساء في بداية الحمل ، من الإفرازات التي ترتبط ببعض التغييرات التي يشهدها جسمها، وهي عادة ما لا تكون غزيرة وتميل بلونها الى الابيض او الاصفر الباهت او البني الداكن ، وتدل افرازات بداية الحمل غالباً على انغراس البويضة في جدار الرحم. الا انها قد تعني في المقابل حدوث بعض المشاكل الصحية.

وقال الأطباء ، تظهر في بداية الحمل افرازات طبيعية من دون رائحة غريبة وهي تدل على حدوثه ، و تختلف هذه الافرازات عن تلك الصفراء الباهتة التي تدل على ان المهبل يقوم بعملية تنظيف ذاتية ، كما أنه من الممكن ان تكشف الافرازات الصفراء الداكنة ايضاً حدوث الالتهابات المهبلية. وتتسم في هذه الحالة برائحة كريهة.

وتعتبر الافرازات الصفراء من افرازات بداية الحمل التي تتطلب الاهتمام الطبي احياناً ، وتختلف غزارتها من امرأة الى اخرى. وتكون عادة طبيعية وتنتج عن قيام المهبل بعملية تنظيف ذاتي.

وأوضح الأطباء ، أنه تنتج هذه الافرازات اولاً عن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين ، قد تحدث هذه الافرازات بسبب عدوى فطرية وخصوصاً في الثلث الثاني من الحمل. وتكون في هذه الحالة كريهة الرائحة وقد تترافق مع الحكة والاحمرار والتورم. ويمكن ان يصحبها المخاط.

وأكد الأطباء ، تحتاج افرازات بداية الحمل الصفراء احياناً الى العلاج وخصوصاً اذا كانت ناتجة عن عدوى بكتيرية، وفي هذه الحالة تصف الطبيبة الدواء المناسب ، اذا لم تكن الافرازات ناتجة عن عدوى بكتيرية يمكن التخلص من تأثيرها بأخذ بعض التدابير مثل ارتداء الملابس الداخلية القطنية .