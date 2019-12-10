أبرزها تناولها مع العصير.. عادات خاطئة تقلل من فعالية الأدوية

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء، اليوم الثلاثاء، عن أبرز العادات التي تقلل من فعالية الأدوية، حيث تزيد من فرص الإصابة بآثارها الجانبية.

لا يستطيع البعض بلع الأقراص الدوائية كبيرة الحجم، فيلجأون إلى تقسيمها إلى نصفين، ويتناولون كل نصف على حدة وفي أوقات مختلفة، دون إدراك أن بهذه الطريقة سوف تتعامل المعدة مباشرة مع المادة الفعالة في الدواء، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي.

وهناك بعض الأطعمة التي تتفاعل مع الأدوية وتنعكس بالسلب على صحة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض الأضرار، ومنها منتجات الألبان من المأكولات التي تمنع الجسم من امتصاص المادة الفعالة بالمضادات الحيوية بالشكل المطلوب.

قد يلجأ البعض إلى تناول الأدوية الخاصة بكل مرض في آنٍ واحد، مما ينعكس سلبًا على صحته، نتيجة تفاعل هذه العقاقير مع بعضها البعض.

كما أن بعض المشروبات -مثل عصير البرتقال والليمون والمياه الغازية- قد تتفاعل بالسلب مع ببعض الأدوية عند تناولها معاها، لأن هذه العادة قد تتسبب في ارتفاع إنزيمات الكبد، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بتليف الكبد.