  • الثلاثاء 10

    ديسمبر

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  3. لاعب يسجل في شباك فريقه هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء

لاعب يسجل في شباك فريقه هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء




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