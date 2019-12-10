بالفيديو.. صوت محرك سيارات كوينيجسيج 2020 والسعر يبدأ من 10.5 مليون ريال

ستوكهولم (صدى):

نشرت شركة كوينيجسيج السويدية، مقطع فيديو يوضح الصوت الصادر من محرك أجدد سيارات كوينيجسيج 2020 .

وكانت السيارة الخارقة يسكو قد ظهرت لأول مرة ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات.

وتحمل سيارة يسكو، تصميم خارجي هجومي، وهي تمتلك هيكل مصنوع من ألياف الكربون، وحجمها الخارجي أطول بمقدار 60 ملم من شقيقتها اجيرا RS ولكن ارتفاعها عن الأرض أكثر بمقدار 22 ملم.

أما سعر السيارة، فسيبدأ من 2.8 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10.5 مليون ريال، وسيتوفر منها 125 نسخة فقط ضمن خطة إنتاج 42 سيارة سنوياً على مدار 5 سنوات إن شاء الله .