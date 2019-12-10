استجواب «البشير» بشأن انقلاب 1989

الخرطوم(صدى):

كشفت مصادر عن استدعاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لاستجوابه بشأن دوره في انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة.

ووُجهت اتهامات للبشير، الذي حكم السودان إلى أن أطاح به الجيش في أبريل، بعد احتجاجات في الشوارع استمرت لأشهر، في مايو بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير اليوم الثلاثاء: “ نعتقد أن هذه قضية سياسية بامتياز لأنه مضت ثلاثون عاما وحدثت الكثير من المتغيرات ”.

وأضاف: “ لا ندرى ماذا حدث داخل غرفة التحقيق، لدينا اتفاق مع البشير بأن لا يتحدث مع هذه اللجنة وأن يقاطعها ” في إشارة إلى لجنة التحقيق.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في لاهاي أمري اعتقال بحق البشير في 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.