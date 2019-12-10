أول ظهور لـ «بورشه 911 توربو S داك تيل» أثناء اختبارها في ألمانيا

برلين(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” بورشه ” ، عن سيارتها بورشه 911 توربو S داك تيل ، أثناء اختبارها في شتوتغارت، وهذا شيء جديد تماماً للعلامة التجارية، .

و يتميز النموذج الأولي للسيارة بجنوط قفل مركزي، لذلك من غير المرجح أن يكون الطراز الإنتاجي بمشتت هواء كلاسيكي، ويمكن أن يكون الاسم توربو RS لكن هذا الاسم سيكون جديد كلياً.

وقال مختصون في مجال السيارات ، أياً كان الاسم، فإن توربو S داك تيل هي سيارة لم نرها من قبل في تاريخ بورشه، ومع المحرك الأكثر قوة لسيارة 911 ومشتت الهواء الذي يأخذ شكل ذيل البطة، من المرجح أن يكون الموديل الجديد متاحاً بعدد محدود فقط، وستكون غالية الثمن بالتأكيد.