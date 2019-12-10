امرأة تتهم الشرطة بـ«تشويه» صورتها على بطاقة الهوية

ستوكهولم (صدى):

اتهمت امرأة ضباط الشرطة السويدية بـ ” تشويه ” صورتها على بطاقة الهوية، من خلال تغيير شكل أنفها.

وقالت مصادر إن أنيكا هيرنروث، يهودية الديانة، التقطت صورة الهوية في مركز للشرطة قريب من مدينة ستوكهولم، لكنها صدمت حين حصلت على البطاقة.

وقالت المرأة، إنها كانت ” خائفة وغير مرتاحة ” ، لذلك لم تقدم على الفور بشكوى للهيئة المتخصصة، مشيرة إلى أنها قررت فيما بعد ” التحرك ” بعد التشاور مع أصدقائها.

وأضافت ” أنا سعيدة لأنني سأطالب بحقي.. لست الوحيدة التي اعتبرت هذا التصرف معاداة للسامية “.

في حين اعترفت الشرطة السويدية أنه من الممكن “التلاعب” في أنظمتها الرقمية، مضيفة أنها تحقق في مزاعم هيرنروث.