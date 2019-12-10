منها «تيك توك».. أفضل 7 تطبيقات iPhone لعام 2019

واشنطن(صدى):

كشف موقع مختص بنشر المراجعات التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، عن أفضل تطبيقات الآيفون لهذا العام.

وأطلقت شركة آبل مؤخرًا تطبيق التصوير الفوتوغرافي Specter Camera، وهو يستخدم التعلم الآلي لالتقاط صور محاكاة طويلة المدى على جهاز الآيفون، ويتضمن دعمًا للكاميرا فائقة السرعة على iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

وفي عام 2016، أصدر تطبيق ” تيك توك ” لكن تطبيق الفيديو الاجتماعي، أصبح واحدًا من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي رواجًا وشعبية، وتجاوز عدد 1.5 مليار تنزيل في جميع أنحاء العالم، ما يجعله ثالث أكثر تطبيقات تنزيلًا خلال العام بعد واتساب.

قدمت الشركة خدمة اشتراك الألعاب Apple Arcade في سبتمبر، بسعر 5 دولارات شهريًا، ويضم الكتالوج أكثر من 100 لعبة، متاحة كتطبيقات قابلة للتنزيل لمعظم أجهزة iOS، وتتراوح الألعاب بين تحديثات البعض مثل Pac-Man Party Royale و Frogger، إلى ألعاب الألغاز والألعاب الغامضة.

كما تعتبر خدمة ديزني بلاس من أفضل التطبيقات حيث تم إطلاقه في نوفمبر، وتضم المنصة نحو 500 فيلم و 7500 حلقة من التلفاز، بما في ذلك كلاسيكيات ديزني، بالإضافة إلى ستار وورز ومارفل وبيكسار وسمبسونز، وكان التطبيق من أكثر التطبيقات رواجًا على آيفون.