الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مركز شركة ديافرم المتكامل لرعاية الكلى في الحدود الشمالية

سلطان الهوير (صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, مركز شركة ديافرم المتكامل لرعاية الكلى في البرج الطبي بمنطقة الحدود الشمالية الذي يضم (30) وحدة لغسيل الكلى, حيث كان في استقبال سموه ممثل الشركة مدير التشغيل بالمملكة عبدالله الوايلي ، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن افتتاح هذا المركز لرعاية الكلى يُعد ثمرة من ثمار مبادرات وزارة الصحة التنموية التي جاءت في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبيناً سموه أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة في هذا المجال من شأنه رفع مستوى الخدمة للمستفيدين ، وتقديم جودة متميزة باحترافية عالية.

ولفت سمو أمير المنطقة الانتباه إلى أهمية تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية مرحلياً أثناء مدة التشغيل ليتكون لدينا كفاءات بمعايير عالية في مجال رعاية الكلى بما ينعكس إيجاباً على رفع جودة الخدمات المقدمة لمرضى الكلى بشكل مستدام بعيداً عن ظروف الانكشاف المهني, مؤكدا سموه أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

أثر ذلك افتتح سموه مشروع المبنى الإداري لبرج الشمال الطبي ، وتجول في المبنى المكون من أربعة أدوار والتقى بالطاقم الطبي والإداري واطلع على بيئة العمل في جميع الأقسام الإدارية .

ثم شاهد سموه عرضا مرئيا عن أبرز الخدمات التي يقدمها البرج الطبي البالغة تكلفته 375 مليون ريال، ويقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، ويخدم جميع سكان المنطقة.