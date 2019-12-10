بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق الهلال، صباح اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد حصولهم على راحة يوم أمس.

وحرص رازفان لزشيسكو المدير الفني، خلال الحصة التدريبية على التركيز على الجوانب اللياقية والفنية، إذ تخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة فنية.

وشارك في تدريبات الفريق الجماعية، بافيتيمبي غوميز ومحمد البريك بعد إنهائهما البرنامج التأهيلي، كما أدى سيباستيان جيوفينكو مرانًا بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

ومن المقرر أن يُجري الهلال ظهر يوم غد الأربعاء، مرانًا مغلقًا قبل المغادرة إلى الدوحة في المساء.