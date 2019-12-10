تطورات جديدة في تحقيقات منح قطر استضافة مونديال 2022

طلال الغامدى(صدى):

ظهرت تطورات جديدة بشأن تحقيقات فرنسا حول منح قطر استضافة مونديال 2022، إذ كشف مصدر قضائي فرنسي أن تحقيقات النيابة العامة الفرنسية التي فُتحت قبل 3 أعوام، تم رفعها إلى قاضي التحقيق.

وفتحت النيابة العامة المالية في فرنسا، تحقيقًا أوليًا حول فساد خاص وتآمر جنائي واستغلال نفوذ وإخفاء استغلال نفوذ في عام 2016، بشأن منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022.

وجاء تحويل القضية ورقعها إلى قاضي التحقيقات، بعد ستة أشهر من مثول الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» أمام القضاء؛ لتلقيه رشوى لدعم منح الاستضافة لقطر في 2010.

وكشف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي «فيفا» في تصريحات سابقة، عن وجود توافق دبلوماسي من أجل إقامة مونديال 2018 في روسيا ومونديال 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما وصلت النهائيات الثانية إلى قطر بعد تدخل حكومي من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.