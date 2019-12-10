الاتحاد يخطط لضم نجم الشباب في الميركاتو الشتوي 2020

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي الاتحاد، إلى ضم لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم في الميركاتو الشتوي 2020 ، إذ سيدخل اللاعب الفترة الحرة في شهر يناير المقبل، لذلك بدأت إدارة الاتحاد في التفاوض معه.

وظهر نادي الاتحاد بمستوى فني غير مستقر من بداية الموسم الحالي؛ فيما تسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق، منتظرة التقرير النهائي للمدير الفني لاتخاذ قراراتها حول الصفقات المقبلة.

وكشف تقارير، أن الهولندي تين كات المدير الفني للاتحاد، أبدى رغبته في استمرارية المغربي مروان داكوستا، ولاعب المحور المغربي كريم الأحمدي، والحارس البرازيلي جروهي، والمهاجمين البرازيلي رومارينهو واليوناني بروغوفيتش.