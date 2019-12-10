بالفيديو.. أحلام تقتحم غرفة راغب علامة بكواليس برنامج «ذا فويس»
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام ، مقطع فيديو طريف من كواليس برنامج “ ذا فويس ”.
وظهرت أحلام في الفيديو وهي تسير مع فريقها المساعد في الممر الخاص الذي يفصل بين غرف الفنانين وهي تنادي لـ راغب علامة، قبل أن تدخل غرفته وتقول له ممازحة أنت راغب علامة أم راغب تجارة ، فأجابها بنفس طريقتها الممازحة “ أنا راغب بأحلام ”، ثم خرجت وهي تتدلل وتتناول سندويش أعطاه إياه علامة وسط ضحك فريق عملها.
يٌشار أنه تحرص أحلام على اعتماد إطلالات مميزة في برنامج “ ذا فويس ” تظهر جمالها ولياقتها بعدما فقدت الكثير من وزنها.
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احلام تاكل ساندويش من عند رااغب 🌯🥙😂😂. . . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi @mubarakalhajri_q . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi4 #حلومي_فلسطين_الاول #احلام_الملكة #احلام #احلام_الشامسي #احلام_فنانة_العرب #ahlam #ahlamalshamsi #فنانة#فنانة_الخليج_الاولى #الملكة_احلام #فنانة_العرب #ملكة #قيثارة_العرب #نانسي_عجرم #نجوى_كرم #نوال_الكويتيه #وائل_كفوري #ميريام_فارس #نهى_نبيل #اليسا#شيرين #اصاله #ساره_الودعاني #حليمه_بولند #سعد_المجرد #محمد_حماقي #هيفاء_وهبي #like4likes #تامر_حسني #محمد_عبده
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