علاج (1200) حالة أسنان في عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري خلال شهر نوفمبر

بدر الخارثي(صدى):

تواصل عيادات طب الأسنان التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، تقديم العلاج لأمراض الأسنان واللثة للمرضى السوريين، حيث بلغ مجموع الحالات التي تم تقديم العلاج لها 1200 حالة، خلال شهر نوفمبر من العام 2019.

وأشار الدكتور محمد الفارس رئيس قسم عيادات طب الاسنان الى ان العيادات تقدم أفضل الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين على مستوى مخيم الزعتري، موضحاً أن طبيعة الحالات التي يتم التعامل معها من خلال عيادات طب الأسنان،

تشمل كافة أمراض الأسنان واللثة، مشيراً إلى الأعداد الكبيرة التي تتعامل معها عيادات الأسنان، عازياً هذا الأمر للتجهيزات الحديثة والمواد العالية الجودة .

واكد الفارس ان المسئولين في مركز الملك سلمان للإغاثة يحرصون من خلال توجيهاتهم على ترجمه النهج الاغاثي للمملكة العربية السعودية لمساعدة كافة المحتاجين وتقديم كافة اشكال الدعم الإنساني والاغاثي لهم خصوصاً في المجالات الأكثر حاجة وتتطلب نفقات مالية كما هي الحال في علاج الاسنان .

من جانبهم ثمن الاشقاء السوريين الخدمات الاغاثية التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان معربين عن مدى شكرهم وعميق امتنانهم على جودة الخدمات الاغاثية التي تقدم لهم داعين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهم الله – و الشعب السعودي من كل سوء و مكروه .