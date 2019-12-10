انطلاق فعاليات «المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية»

ريم عبد العزيز(صدى):

افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، اليوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م، المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض، بحضور عدد من رجال وشباب الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكّد المهندس منصور الشثري أن المعرض و المؤتمر الدولي الثالث جاء انعقاده هذا العام في ظل تغيرات إيجابية كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كنتيجة طبيعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 و التي بدأنا في قطف ثمارها بتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية و تنويع مصادر الدخل القومي بالاستفادة من كافة مواردنا الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هذا التطور الذي رافق شتى المجالات جاء مصحوباً باهتمام كبير بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرض تحفيز الابداع فيه من خلال استقطاب الاستثمارات، وتحفيز الشراكات المحلية و العالمية في مجالي التقنية و الابتكار.

وتضمن اليوم الأول للمعرض والمؤتمر الدولي الثالث العديد من الأنشطة والفعاليات، كان على رأسها جلسات العمل المستفيضة التي تمت مناقشتها بحضور العديد من المختصين والخبراء الوطنيين والعالميين، والتي تمحورت مواضيع النقاش فيها حول دور القطاعات الحكومية في رؤية 2030، و تحديات و مستقبل التحول الرقمي شبكات 5G و المدن الذكية، إضافةً إلى تطرقها للموضوعات ذات الصلة مثل إنترنت الأشياء و البيانات العملاقة، و واقع و تحديات الأمني السيبراني في المملكة ،دور التجارة الإلكترونية في رؤية 2030 و التحديات التي تواجهها مستقبل المدفوعات مستقبل الخدمات اللوجستية في المملكة في ظل التحول الرقمي، إلى جانب تمكين المرأة في رؤية 2030، و أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دور الجامعات في تعليم التجارة الالكترونية و فرص عمل الخريجين.

وبعد الانتهاء من الجلسات ومناقشتها قام نائب رئيس مجلس الغرفة بتكريم الرعاة والمشاركين ووسائل الإعلام المشاركة، أعقب ذلك جولة لسعادته داخل أروقة المعرض استمع فيها لشرح مفصل من المشاركين والرعاة عن حول أبرز التقنيات المعروضة.

يذكر أن مؤسسة الهدف الذهبي للمعارض والمؤتمرات هي الجهة المنظمة لهذا الحدث الكبير وخلال أعوامه الثلاث، حيث تقوم هذا العام ومواكبةً لرؤية 2030 بإقامة العديد من ورش العمل الجلسات خلال أيام انعقاد الملتقى في عدد من المواضيع المرتبطة بالرؤية كالتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.