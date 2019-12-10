أمير تبوك يؤكد على المجمعات التجارية بعدم منع دخول الشباب
كشفت إمارة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك، وجه الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية بعدم منع دخول الشباب لهذة الأماكن.
وأوضحت الإمارة، أنه تضمن التوجية أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام، وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات لتطبق بحق من يخالف.
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب باقي سحب حراس الامن يكون افضل الاسواق لا يوجد بها غير ملابس نسائيه وش هو له الدخول يجيك من 5 الى 10 اشخاص عصبه مثل الكلاب الضاله تهوم في الاسواق اعتقد ان القرار في غير محله مادام ان ما في السوق غير اشياء خاصه بالنساء والا المكياج في الصيدليه وعند الحلاق