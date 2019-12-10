ورشة عمل حول تقنية البناء في الإسكان الخميس المقبل

ريم عبد العزيز(صدى):

تنظم “مبادرة تحفيز تقنية البناء” ورشة عمل حول “تقنية البناء في الإسكان” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، وذلك مساء الخميس المقبل بالقاعة الكبرى بالغرفة.

وتعمل “مبادرة تحفيز تقنية البناء” على تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتوطين صناعة هذه التقنيات في المملكة العربية السعودية. كما تدعم المطورين العقاريين لجعلهم يتبنونها، بالإضافة إلى دعم مقاولي تقنية البناء وتطوير قدراتهم، ويمكن للراغبين في المشاركة في ورشة العمل التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا

والمملكة العربية السعودية واحدة من دول الشرق الأوسط الرائدة في تقنية البناء، إذ بدأت التحول في بناء المسكن ليكون ملائمًا للجيل الرابع الذي يعتمد التقنية، ويقدم أفضل الحلول للدولة والمواطن، ويعمل على إتاحة المسكن للجميع.

وينتظر مستقبل تقنية البناء في المملكة الكثير، إذ يعدُّ القطاع مفتوحًا وخصبًا لعمل جاد ودؤوب. ويعد هذا المجال مطوري العقارات والشركات التي تمتهن البناء بالمزيد من الفرص الواعدة التي تسمح بنمو كبير ومرضٍ لشريحة واسعة من المستثمرين والعاملين بالمجال.