«كبسولة سداسية» طريقة جديدة لمنع الحمل لدى النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلن علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ، عن اكتشاف وسيلة جديدة لمنع الحمل عند النساء ، حيث وضعوا مكونات مستحضر لمنع الحمل في كبسولة نجمية سداسية الشكل، يمكن تناولها مرة واحدة في الشهر.

وأشاروا إلى أن كل شعاع منها يحتوي على المستحضر، وجميعها مرتبطة ببعضها في مركز بيولوجي مرن قابل للتحلل. وعند وصول الكبسولة إلى المعدة تنفتح على شكل نجمة سداسية الأشعة. وبعد ذوبانها في المعدة وخروج المستحضر تتحرك الأشعة الفارغة عبر الجهاز الهضمي. حسب “روسيا اليوم”.

وقد اختبر الباحثون هذه الكبسولة على الخنازير واكتشفوا أن “مدة خدمتها” تضاعفت، ويستمر انتشار الدواء مدة أربعة أسابيع، وأن تركيزه في الدم يعادل التركيز المطلوب. لذلك من المنتظر أن يكون تركيزه لدى النساء مماثلا لتركيز تناول حبة واحدة يوميا.