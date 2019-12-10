بالفيديو.. هند البلوشي تعلق على ما تم تداوله عن زواجها من بلال الشامي

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، حقيقة ما تم تداوله عن زواجها من الفنان العراقي بلال الشامي، بعد ظهورها بفستان زفاف معه.

ونفت ” هند ” أثناء لقائها في برنامج ” ع السيف “ ، ما تم تداوله في هذا السياق، مبينة أن الصورة تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد ” هي وبناتها “ .

وعلقت ” البلوشي ” أيضًا على ما تم تداوله عن خلافها مع مواطنتها الفنانة حياة الفهد، قائلة: ” أم سوزان أمي الثانية، وإن كان فيه عتب للغالية فعتبي عليك، تمونين على العين والراس من فوق.. وإن كان فيه زعل اجيلك لعندك وأبوس راسك ” .