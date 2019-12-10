بالفيديو.. هند البلوشي تعلق على ما تم تداوله عن زواجها من بلال الشامي
كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، حقيقة ما تم تداوله عن زواجها من الفنان العراقي بلال الشامي، بعد ظهورها بفستان زفاف معه.
ونفت ” هند ” أثناء لقائها في برنامج ” ع السيف “ ، ما تم تداوله في هذا السياق، مبينة أن الصورة تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد ” هي وبناتها “ .
وعلقت ” البلوشي ” أيضًا على ما تم تداوله عن خلافها مع مواطنتها الفنانة حياة الفهد، قائلة: ” أم سوزان أمي الثانية، وإن كان فيه عتب للغالية فعتبي عليك، تمونين على العين والراس من فوق.. وإن كان فيه زعل اجيلك لعندك وأبوس راسك ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3962 ] نشر منذ 55 دقيقة
كلامك عن الفنانة حياة الفهد .. مميز ..!!