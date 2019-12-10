بالفيديو.. لحظة دخول عمر البشير إلى قاعة المحكمة

الخرطوم(صدى):

ظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو، أثناء دخوله إلى محكمة الخرطوم شمال، استعدادًا لمحاكمته في عدة تهم.

وكشف مقطع فيديو نشرته قناة ” العربية” عن عمر البشير لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة بجلبابه الأبيض وجوله لفيف من الحرس لتأمين دخوله إلى القاعة؛ لمحاكمته في تهم عديدة منها غسل الأموال والفساد والثراء الحرام والتي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير دعاوى جنائية عديدة، نابعة من قيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة؛ حيث تعد عقوبة هذه التهم هي الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.