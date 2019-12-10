خادم الحرمين: إيران مستمرة في سياساتها العدوانية ويجب على دول الخليج الاتحاد لمواجهتها

عادل الحربي(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضرورة تأمين دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها، وذلك في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وقال خادم الحرمين أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة، مشيرًا لضرورة اتحاد دول الخليج لمواجهة عدوانية إيران.

كما خاطب خادم الحرمين المجتمع الدولي بضرورة ضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.

وانطلقت اليوم القمة الخليجية الـ ٤٠ في قصر الدرعية، كما انتهت الجلسة الافتتاحية بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.