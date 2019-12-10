بالفيديو.. 900 ألف ريال سعر «بيجامة» تبيعها مشهورة سناب شات
كشفت مشهورة سناب شات، العنود، عن فيديو لبيجامة لافتة إلى أن سعرها 900 ألف ريال؛ حيث قالت أنه تم تصنيعها من أرقى الأقمشة -بحسب وصفها- وكذلك مع أصداف مرصعة بالذهب.
وأشارت إلى أن البيجامة التي عليها زراير مطلية بالذهب يبلغ سعرها وقالت 900 ألف ريال؛ ليقول البعض أنه وجد نفس البيجامة يتم بيعها من خلال المتاجر الإلكترونية بسعر 209 ريال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88908 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
نسرين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
فيه هناك شيء غلط يمكن الشهره الغرض منها
مش معقول يعني بجامة العنود يصل مليون
بعدين هي قالت نصف مليون 900 ريال ههههه
الحكاية مضحكه من بدايتها
كان زمان[ عدد التعليقات: 3962 ] نشر منذ 49 دقيقة
أكيد الشهرة ..
.[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 37 دقيقة
900 جني يركبها انشاء الله.
حتى لو900ريال هي طايحه في الشارع هالدراهم!!
حساب المواطن حقي 300 ريال!!
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4153 ] نشر منذ 33 دقيقة
نصابه
من هو الغبي اللي يشتريها تبي تضحك على المتابعين .
رااايق[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 25 دقيقة
بووووووو حتى صاحب الدكان اللي جمب بيتنا يبي مني 9 أريل (ريال)***!!!!
*
باقي حق الصابون اللي شريته منه عشان نغسل البيجامات حقت السنه الماضيه **!!! هههههههههههههههه