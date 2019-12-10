«كراني »: صقيع حاد لأقل من صفر مئوية يضرب بعض مناطق المملكة الخميس المقبل

الرياض(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من إنخفاض شديد في درجات الحرارة يصل لصفر مئوية وأقل من ذلك في موجة صقيع حادة مع فجر الخميس المقبل .

وقال “كراني ” في حسابه على “تويتر ” اليوم الثلاثاء تحت عنوان “زائر قطبي يطرق الأبواب ” ، أن الموجة ستضرب تبوك والحدود الشمالية بصحبة درجات حرارة صغرى منخفضة على مشارف الصفر المئوي ودونه .

وأضاف : الصقيع على المسطحات المائية والأسطح اللامعة والخضراء.. ويغطي الشمال وسواحل تبوك نهاية الجمعة.. والعلم لله.