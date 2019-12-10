«كراني »: صقيع حاد لأقل من صفر مئوية يضرب بعض مناطق المملكة الخميس المقبل
حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من إنخفاض شديد في درجات الحرارة يصل لصفر مئوية وأقل من ذلك في موجة صقيع حادة مع فجر الخميس المقبل .
وقال “كراني ” في حسابه على “تويتر ” اليوم الثلاثاء تحت عنوان “زائر قطبي يطرق الأبواب ” ، أن الموجة ستضرب تبوك والحدود الشمالية بصحبة درجات حرارة صغرى منخفضة على مشارف الصفر المئوي ودونه .
وأضاف : الصقيع على المسطحات المائية والأسطح اللامعة والخضراء.. ويغطي الشمال وسواحل تبوك نهاية الجمعة.. والعلم لله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88908 ] نشر منذ 47 دقيقة
يكون خير ..
ابو حرب[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياكرانى ما جبت شىء جديد