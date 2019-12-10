مدير عام«صحة الرياض» يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2020

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحبِ السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وللشعب السعودي، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 1441/1442هـ (2020م)، بإنفاق يبلغ (ترليون وعشرين مليار ريال)، ما يؤكد حرص الدولة – وفّقها الله – على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوّه د. التويجري بالكلمة الضافية لمقام خادم الحرمين الشريفين، وما احتوته من مضامين، حيث أكّد – أيّده الله – أن ميزانية العام القادم ستعزّز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النموّ والاستقرار الاقتصادي والمالي، مُجدِّداً عزمَ المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدّلات النموّ والتنمية.

ولفتَ د. التويجري إلى أن هذه الميزانية جاءت استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، بما فيها الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

فضلاً عن اهتمامها – وفّقها الله – بدعم المواطن ورفاهيته، من خلال تمديد صرف بدل غلاء المعيشة سَنةً إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتوجيه الوزراء والمسئولين كلاً فيما يخصّه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمّنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وأكد التويجري أن تخصيص 167 مليار ريال للصّحة والخدمات الاجتماعية، يُجسّد الرعاية والاهتمام والدعم السخيّ الذي يَحظى به القطاع من لدن قيادتِنا الرشيدة، وحرصها على مواصلة مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها منظومة الصحة، بفضلٍ مِن الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة.

ولفت إلى أن منطقة الرياض تحظى كغيرها من مناطق المملكة، بدعم وافر من هذه الميزانية، وبمتابعةٍ وإشرافٍ مباشر من معالي وزير الصحة، لتحقيق التحوّل الصحي واستكمال مستهدفاته، من خلال إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج الصحية في مختلف محافظات ومدن المنطقة، ما يُسهم في توفير وتجويد الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الوصول إليها.

واختتم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تصريحَه، سائلاً المولى – عزّ وجل – أن يُديم الأمنَ والرخاء على المملكة، في ظِلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين.