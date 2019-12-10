بسبب إطار متطاير.. وفاة شخص داخل مغسلة سيارات في مكة

نايف السالم(صدى):

توفى شخص داخلة مغسلة سيارات في الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد تعرضه لحادث مروري وقع على الطريق بالقرب من المغسلة.

وبدأت الواقعة، عندما كان يقف شخص داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة يتجه ناحيته، حتى يسقط قتيلًا على الفور.

وجاء هذا الإطار على إثر حادث انقلاب سيارة من نوع كورولا على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، إذ فقد صاحبها السيطرة عليها لتنحرف وتستقر جوار مغسلة سيارات.

واخترق أحد إطارات المركبة جدار المغسلة الحديدي، ليصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة ليلقى حتفه على الفور.