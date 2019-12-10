النيابة العامة بمنطقة الرياض تنظم ورشة عمل بعنوان: «إجراءات الضبط والاستدلال في قضايا غسل الأموال»

سعيد العجل(صدى):

في إطار البرامج التطويرية والتأهيلية التي تهدف إلى تحقيق التكامل الأمني والجنائي بين فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض، عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٤/١٣ بمقر فرع النيابة العامة بالمنطقة ورشة عمل بعنوان: «إجراءات الضبط والاستدلال في قضايا غسل الأموال» حضرها مجموعة من الضباط من منسوبي الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة،

طرح خلالها عدد من المحاور المتعلقة بإجراءات الضبط والاستدلال المرتبطة بجرائم غسيل الأموال ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وآلية تنفيذها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، قدمها فضيلة رئيس الفرع أ- مساعد بن عبدالمحسن السيف وبمشاركة فضيلة رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية، كما تم تسليط الضوء على الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة لمكافحتها والحد من انتشارها.

وتهدف هذه البرامج، إلى الارتقاء بمستوى كفاءة أداء الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المنظمة بما يحقق الأهداف المرجوة في حفظ أمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.