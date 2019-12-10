بالفيديو .. لحظة وصول الملك سلمان قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية

الرياض(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قصر الدرعية بالرياض قبل قليل .

ووثقت كاميرات قناة الإخبارية السعودية لحظة وصول الملك سلمان ليتولى لرئاسة قمة قادة دول مجلس التعاون .

وتستضيف الرياض القمة الخليجية في دورتها الأربعين بعدما سمحت الإمارات بإقامتها بدولة المقر ، وذلك للعام التالي على التوالي بعد موافقة عمان العام الماضي لإقامتها بالرياض أيضاً .