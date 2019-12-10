بالفيديو .. لحظة وصول الملك سلمان قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قصر الدرعية بالرياض قبل قليل .
ووثقت كاميرات قناة الإخبارية السعودية لحظة وصول الملك سلمان ليتولى لرئاسة قمة قادة دول مجلس التعاون .
وتستضيف الرياض القمة الخليجية في دورتها الأربعين بعدما سمحت الإمارات بإقامتها بدولة المقر ، وذلك للعام التالي على التوالي بعد موافقة عمان العام الماضي لإقامتها بالرياض أيضاً .
فيديو | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين إلى قصر الدرعية الذي يحتضن قمة قادة دول مجلس التعاون #الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/EFzV81XuwJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 4 دقائق
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