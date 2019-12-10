السجن مدى الحياة لأخطر مجرمي بريطانيا

لندن(صدى):

قضت محكمة بريطانية على رجل في الـ 34 من العمر، يوصف بأنه ”أحد أخطر مجرمي“ بريطانيا، بالسجن مدى الحياة بعدما ارتكب سلسلة اعتداءات جنسية خلال أسبوعين.

وكان ارتكب ”جوزف ماكان“، جرائم اغتصاب واعتداء جنسي وخطف واحتجاز لـ 11 ضحية بين سن 11 عامًا و71، في لندن وواتفورد (شمال غرب العاصمة البريطانية) وفي شمال غرب إنكلترا ، في الفترة ما بين 21 أبريل الماضي وحتى توقيفه في الـ 6 من مايو .

وقال القاضي أندرو إيديس، خلال تلاوته الحكم أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن: ”إنه جبان ومتنمر شرس ومتحرش بالأطفال“ ، مٌتابعاً ، ”أظن أنك ستبقى خطرًا طوال حياتك“، واصفًا المتهم بأنه ”مريض نفسي كلاسيكي“.

وكان قاض، دان، جوزن ماكان، الجمعة، بالتهم الـ37 الموجهة إليه بعد محاكمة استمرت شهرًا رفض المتهم حضور جلساتها مصرًّا على نفي التهم.