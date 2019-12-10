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بالفيديو.. مجموعة من الأوز تخدع قائد سيارة على الطريق

بالفيديو.. مجموعة من الأوز تخدع قائد سيارة على الطريق
بكين(صدى):

تعرض قائد سيارة على أحد الطرق الريفية شرقي الصين، لمفاجأة صادمة أثناء ذهابه إلى العمل بعد توقفه ليسمح بمرور مجموعة من الأوز؛ لينظر إلى الحقل من حيث يأتي الإوز، فشاهد طابورًا يمتد على مسافة حوالى كيلومتر.

واتصل “ين” بصاحب العمل ليُبلغه أنه سيتأخر قليلًا عن العمل؛ حيث تم احتجازه على الطريق؛ لكن لم يقل له أن ما حدث كان بسبب الإوز، الذي كان في طريقه من أحد الحقول إلى المزرعة حيث يبيت؛ ليأتي صاحب المزرعة بعد 15 دقيقة، وأوقف الطابور وسمح له بالعبور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 دقائق

لو عندنا دعسها

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