بالفيديو.. مجموعة من الأوز تخدع قائد سيارة على الطريق
تعرض قائد سيارة على أحد الطرق الريفية شرقي الصين، لمفاجأة صادمة أثناء ذهابه إلى العمل بعد توقفه ليسمح بمرور مجموعة من الأوز؛ لينظر إلى الحقل من حيث يأتي الإوز، فشاهد طابورًا يمتد على مسافة حوالى كيلومتر.
واتصل “ين” بصاحب العمل ليُبلغه أنه سيتأخر قليلًا عن العمل؛ حيث تم احتجازه على الطريق؛ لكن لم يقل له أن ما حدث كان بسبب الإوز، الذي كان في طريقه من أحد الحقول إلى المزرعة حيث يبيت؛ ليأتي صاحب المزرعة بعد 15 دقيقة، وأوقف الطابور وسمح له بالعبور.
مغرد[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 دقائق
لو عندنا دعسها
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9242 ] نشر منذ 3 دقائق
جاهز للذبح والتصدير